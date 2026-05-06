«В кратчайшие сроки»: Иран принялся восстанавливать нефтегазовые объекты

Иран начал восстанавливать объекты нефтегазовой отрасли, которые были повреждены во время боевых действий с участием Израиля и США, заявил министр нефти страны Мохсен Пакнежад в комментарии для гостелерадиокомпании. По его словам, процесс уже запущен.

Во время 40-дневной войны были повреждения и попадания в объекты нефтяной промышленности. В повестке — их восстановление в кратчайшие возможные сроки, до сегодняшнего дня процесс шел должным образом, — отметил министр.

Директор Национальной газовой компании Ирана Саид Таваколи также уточнил, что в стране были поражены четыре газоперерабатывающих станции месторождения «Южный Парс». По поручению властей предприятие занимается восстановлением двух НПЗ.

Ранее сообщалось, что Иран в ходе авиаударов повредил или полностью уничтожил не менее 228 американских военных объектов на Ближнем Востоке. При этом власти США открыто не признали реального масштаба ущерба. Под удар попали ангары, казармы, хранилища топлива, радары, системы коммуникаций и оборудование противовоздушной обороны.