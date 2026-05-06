На Западе раскрыли масштаб урона, нанесенного Ираном военным объектам США

WP: Иран повредил не менее 228 военных объектов США на Ближнем Востоке

Иран в ходе авиаударов повредил или полностью уничтожил не менее 228 американских военных объектов на Ближнем Востоке, сообщила газета The Washington Post, проанализировав спутниковые снимки. При этом власти США открыто не признают реального масштаба ущерба.

По данным издания, под удар попали ангары, казармы, хранилища топлива, радары, системы коммуникаций и оборудование противовоздушной обороны. Из-за сохраняющейся угрозы атак с воздуха американские военные не могут полноценно эксплуатировать свои базы в регионе.

Опрошенные эксперты полагают, что Пентагон недооценил способности Тегерана по наведению ударных систем и оказался не готов к защите от современных беспилотников. Для расследования WP использовала спутниковые снимки, обнародованные Ираном, и не нашла признаков их редактирования.

Ранее СМИ писали, что американская армия абсолютно не готова к потенциальному более масштабному конфликту, а ее резервы оказались на грани истощения. Также отмечается, что базы США в момент ударов оказались настолько уязвимы, что американские военнослужащие не могли там физически находиться и были вынуждены работать удаленно, координируя действия из гостиниц.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

