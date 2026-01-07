Дроны группы «Юг» разгромили инфраструктуру противника в зоне СВО МО РФ: БПЛА группы «Юг» снесли 40 блиндажей и три терминала связи Starlink ВСУ

За минувшие сутки подразделения беспилотной авиации группировки войск «Юг» нанесли значительный урон силам противника на нескольких направлениях, рассказал ТАСС начальник пресс-центра Вадим Астафьев. По его данным, Вооруженные силы Украины потеряли 40 укрепленных пунктов.

В результате активных действий на Краматорском, Константиновском и Северском направлениях войскам беспилотных систем удалось поразить множество целей, добавил Астафьев. Наряду с укрытиями и пунктами управления, были ликвидированы важные элементы инфраструктуры связи и управления противника.

Уничтожены 15 антенн связи, три терминала спутниковой связи Starlink, четыре робототехнических комплекса, 40 блиндажей и укрытий ВСУ, семь пунктов управления и 11 антенн БПЛА, сбито пять беспилотников противника, — перечислил потери противника офицер.

Ранее стало известно, что постоянный мониторинг с воздуха серьезно осложнил действия украинских подразделений в Донбассе. Как сообщил офицер управления штаба морской пехоты группировки «Центр», наблюдение с БПЛА заставило пехоту ВСУ в районе Доброполья максимально ограничить свою дневную активность.