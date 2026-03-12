Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Известный производитель электроники зарегистрировал товарные знаки в России

LG зарегистрировала два товарных знака в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Южнокорейская компания LG зарегистрировала два товарных знака в России, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Речь идет о брендах Expess Dry и «Экспресс сушка».

Заявки на регистрацию были поданы в марте этого года. Товарные знаки будут использованы при производстве приборов для уборки и стирки, электрических сушилок для белья и при создании ПО для бытовой техники.

Ранее японская компания Mitsubishi официально зарегистрировала в России два товарных знака, охватывающих как модели автомобилей, так и их компоненты. Среди них — S-AWC и XPANDER. Заявки на регистрацию товарных знаков из Японии были поданы в Роспатент в апреле 2025 года.

10 марта южнокорейский автопроизводитель Hyundai сделал шаг к возвращению на российский рынок. Компания зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Kona — бренд популярного кроссовера. Заявка была подана еще в июле 2024 года, а положительное решение получено в марте 2026-го. Теперь Hyundai может производить и продавать автомобили под этой маркой в России.

