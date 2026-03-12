В Баку открылся XIII Глобальный форум Более 400 видных политиков приехали в Баку для обсуждения ситуации в мире

Ежегодный XIII Глобальный форум начал свою работу в Баку во дворце Гюлистан, сообщает корреспондент NEWS.ru. В этом году мероприятие проходит под девизом «Преодоление разногласий в мире, переживающем переходный период» и собрало более 400 участников с разных стран мира, включая высокопоставленных политиков, для обсуждения ключевых глобальных вызовов. Конференция продлится до 14 марта.

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в этом году форум посвящен актуальной теме, особенно значимой на фоне глубоких трансформаций, происходящих в международной системе. Он отметил, что конференция собрала множество участников, несмотря на сложную международную обстановку и отмену множества авиарейсов.

Создание платформы для диалога и обсуждения демонстрируют твердую приверженность многостороннему взаимодействию. Это также свидетельство доверия международного сообщества к Азербайджану как к дипломатическому центру региона, — написал Гаджиев в соцсетях.

Бакинский Глобальный форум проводится с 2013 года. Мероприятие проходит под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви. Участниками мероприятия становятся известные инфлюэнсеры, видные политики, парламентарии, главы государств и правительств со всего мира. Они обсуждает как стабильную тематику, так и актуальные в текущем году темы. Участники рассматривают пути решения проблем окружающей среды, региональных и глобальных отношений.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого выразили готовность развивать сотрудничество в различных сферах по принципу стратегического партнерства и союзничества. Путин также поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана и доставке гуманитарной помощи из РФ. Кроме того, президенты обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры двух стран выступили за скорейшее прекращение боевых действий и дипломатическое урегулирование конфликта.