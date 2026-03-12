Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:44

В центре Дубая снова прогремели взрывы

AFP: в Дубае снова прогремели взрывы

Скорая помощь в Дубаи Скорая помощь в Дубаи Фото: Shutterstock/FOTODOM
В центре Дубая снова слышны взрывы, сообщает агентство AFP. По информации журналистов, после этого над жилым районом поднялся столб дыма. При этом информации о разрушениях и жертвах пока не поступало.

Ранее в международном аэропорту Дубая произошло падение двух беспилотников, в результате чего четыре человека получили травмы. Все пострадавшие оказались иностранцами.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминаются объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.

В МИД РФ на этом фоне россиян призывали отказаться от поездок в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. В ведомстве также предупредили о возможных отменах стыковочных рейсов в авиахабах стран Персидского залива.

