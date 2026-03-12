Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:01

Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта

Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Подписывайтесь на нас в MAX

Театр на Малой Ордынке презентовал культурно-просветительский проект «Открытые сцены Ордынки» 10 марта. На «Открытых сценах» будут проходить встречи с культурологами и философами, лекции специалистов гуманитарной сферы, спортивные занятия и физические тренинги, оригинальные поэтические и музыкальные программы, общение с художниками и артистами.

Мы уверены, что сможем привлечь зрителя с помощью ведущих русских художников, поэтов и писателей, создав пространство для интересного диалога. Именно в этом философия проекта «Открытые сцены». Мы считаем, что помимо самого спектакля необходимо создавать «бахрому», маргинальное пространство, чтобы и центр стал интереснее. Должен быть обмен с городом наукой, философией, культурологией. Убежден, что поэты, литераторы и художники нужны нам не меньше, чем мы им, — рассказал художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков.

В день открытия проект презентовали журналистам и блогерам — у них была возможность пройти по всему зданию театра, знакомясь с кураторами различных направлений. Также гостям показали кабинет художественного руководителя.

Ранее в Театре на Малой Ордынке состоялась премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь», посвященного периоду Смутного времени. В создании приняли участие режиссер Эдуард Бояков, группа 25/17, художники Александр Цветной, Алиса Меликова, Иван Руднев, хореограф Никита Мошков, драматурги Алексей Зензинов, Валентин Клементьев и команда Кинопарка Москино.

театры
проекты
открытия
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.