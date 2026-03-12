Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта

Театр на Малой Ордынке презентовал культурно-просветительский проект «Открытые сцены Ордынки» 10 марта. На «Открытых сценах» будут проходить встречи с культурологами и философами, лекции специалистов гуманитарной сферы, спортивные занятия и физические тренинги, оригинальные поэтические и музыкальные программы, общение с художниками и артистами.

Мы уверены, что сможем привлечь зрителя с помощью ведущих русских художников, поэтов и писателей, создав пространство для интересного диалога. Именно в этом философия проекта «Открытые сцены». Мы считаем, что помимо самого спектакля необходимо создавать «бахрому», маргинальное пространство, чтобы и центр стал интереснее. Должен быть обмен с городом наукой, философией, культурологией. Убежден, что поэты, литераторы и художники нужны нам не меньше, чем мы им, — рассказал художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков.

В день открытия проект презентовали журналистам и блогерам — у них была возможность пройти по всему зданию театра, знакомясь с кураторами различных направлений. Также гостям показали кабинет художественного руководителя.

Ранее в Театре на Малой Ордынке состоялась премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь», посвященного периоду Смутного времени. В создании приняли участие режиссер Эдуард Бояков, группа 25/17, художники Александр Цветной, Алиса Меликова, Иван Руднев, хореограф Никита Мошков, драматурги Алексей Зензинов, Валентин Клементьев и команда Кинопарка Москино.