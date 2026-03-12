Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:24

Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 447 беспилотников ВСУ за сутки

Фото: МО РФ
Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 447 беспилотников самолетного типа и шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что также были сбиты три управляемые авиационные бомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 447 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины. В ведомстве подчеркнули, что удары наносились только по объектам, которые используются в интересах ВСУ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 районов региона с помощью 146 беспилотников. Глава области опубликовал сводку об ударах, зафиксированных 10 марта. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Россия
Минобороны РФ
беспилотники
ВСУ
спецоперация
