Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:21

ВСУ за сутки поредели на 1300 человек

Минобороны РФ: потери ВСУ за сутки составили более 1300 человек

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

За прошедшие сутки потери украинских вооруженных сил в зоне ответственности всех группировок Вооруженных сил РФ составили около 1325 военнослужащих, заявили в Министерстве обороны РФ. Согласно обнародованным данным, потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» превысили 255 военнослужащих, «Запад» — до 185, «Юг» — свыше 160, «Центр» — более 340, «Восток» — более 300, «Днепр» — до 85 военнослужащих.

Ранее стало известно, что бойцы элитных украинских подразделений «Скала» и «Шквал», а также нескольких других полков и бригад требуют вывода с линии фронта в Запорожской области. По информации российских силовиков, причиной послужили массовые потери и массированные удары ФАБ и беспилотниками «Герань».

Также на Украине рассматривают возможность введения дополнительных ограничений для военнослужащих ВСУ, которые самовольно покинули свои воинские части, а также для военнообязанных, не обновивших данные в соответствующем государственном реестре. Меры могут затронуть право управления автомобилем, банковские операции и получение административных услуг.

СВО
Минобороны РФ
ВСУ
Украина
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Переживший теракт в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.