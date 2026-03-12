ВСУ за сутки поредели на 1300 человек Минобороны РФ: потери ВСУ за сутки составили более 1300 человек

За прошедшие сутки потери украинских вооруженных сил в зоне ответственности всех группировок Вооруженных сил РФ составили около 1325 военнослужащих, заявили в Министерстве обороны РФ. Согласно обнародованным данным, потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» превысили 255 военнослужащих, «Запад» — до 185, «Юг» — свыше 160, «Центр» — более 340, «Восток» — более 300, «Днепр» — до 85 военнослужащих.

Ранее стало известно, что бойцы элитных украинских подразделений «Скала» и «Шквал», а также нескольких других полков и бригад требуют вывода с линии фронта в Запорожской области. По информации российских силовиков, причиной послужили массовые потери и массированные удары ФАБ и беспилотниками «Герань».

Также на Украине рассматривают возможность введения дополнительных ограничений для военнослужащих ВСУ, которые самовольно покинули свои воинские части, а также для военнообязанных, не обновивших данные в соответствующем государственном реестре. Меры могут затронуть право управления автомобилем, банковские операции и получение административных услуг.