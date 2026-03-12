С котельной взыскали средства за загрязнение ручья в Колпино

Суд взыскал с котельной 1,7 млн рублей за загрязнение ручья в Колпино, сообщает Gazeta.SPb. На объекте проводились работы по реконструкции.

Сообщается, что ситуация была вызвана работами по демонтажу мазутохранилища. В рамках локализации и ликвидации загрязнения экологические службы собрали больше 59 тонн нефтеводяной смеси и 1,8 тонны нефтесодержащих отходов.

Иск к котельной предъявили в Природоохранной прокуратуре Санкт-Петербурга. Суд удовлетворил требования прокуратуры, деньги перечислены в бюджет.

