12 марта 2026 в 15:53

Глава МИД Турции отчитал все стороны конфликта на Ближнем Востоке

Фидан назвал неприемлемыми действия всех участников конфликта на Ближнем Востоке

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Nikku/XinHua/Global Look Press
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением, в котором раскритиковал все стороны эскалации на Ближнем Востоке. На пресс-конференции после переговоров с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем он отметил, что нападение на Иран является неправомерным, однако и ответные действия Тегерана значительно усугубляют ситуацию. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Нападение на Иран, конечно, является неспровоцированным. Насколько эта война, это нападение несправедливы и незаконны, так же и атаки Ирана на другие страны региона, особенно на страны Персидского залива, тоже неправильны, — заявил глава турецкого МИД.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к скорейшему урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, вызванного ударами США и Израиля по Ирану. По его словам, необходимо предотвратить усугубление негативных последствий этого конфликта.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав Тегеран и другие крупные города. Белый дом обосновал действия ракетной и ядерной угрозами Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал Израиль и американские объекты в шести странах. В Иране погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные лица.

