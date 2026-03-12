Названы последствия зеркального повышения утильсбора в Казахстане РЭЦ: повышение Казахстаном утильсбора на авто из РФ ударит по серым автодилерам

Введение зеркального повышения утилизационного сбора на новые автомобили и автотехнику, ввозимые из России и Белоруссии, в первую очередь негативно скажется на неофициальных продавцах и рынке перепродажи подержанных машин, заявил NEWS.ru директор по поддержке экспорта машиностроения Группы компаний Российского экспортного центра (РЭЦ) Роман Егоров. По словам эксперта, основной удар придется по тем сегментам, которые наиболее чувствительны к цене.

В первую очередь это затронет «серых» продавцов и вторичный рынок перепродажи автомобилей, ориентированных на ценовую чувствительность потребителей. Потенциальное влияние на общий объем российско-казахстанской торговли будет зависеть от финальных ставок, переходных механизмов и возможных компенсирующих мер, — сказал Егоров.

Для российских автопроизводителей ключевым остается сохранение предсказуемых условий доступа на рынок ЕАЭС, подчеркнул он.

Егоров добавил, что важно учитывать обязательства в рамках ЕАЭС: любые изменения фискальной нагрузки должны обеспечивать баланс интересов и не создавать дискриминационных условий. По его словам, новые правила коснутся только готовых автомобилей (CBU-сборка), произведенных в РФ. Мера не затронет технику, собираемую в Казахстане из российских комплектующих по полному циклу (CKD-сборка), благодаря высокой степени локализации.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана планируют зеркально повысить утильсбор на автомобили, ввозимые из России. В настоящее время проект соответствующего закона находится на доработке. В случае принятия инициативы размер платежа для российских машин может вырасти в десятки раз.