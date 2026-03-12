Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Слуцкая объяснила, почему фигурист Шайдоров победил на Олимпиаде-2026

Слуцкая: спокойное выполнение программы помогло Шайдорову победить на Олимпиаде

Михаил Шайдоров, завоевавший золотую медаль в мужском одиночном катании на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Михаил Шайдоров, завоевавший золотую медаль в мужском одиночном катании на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости
Казахстанский фигурист спокойно выполнил свои программы и поэтому победил на Олимпиаде-2026, заявила NEWS.ru призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира, России и Европы Ирина Слуцкая. Она отметила, что катание забывается, а результат остается.

На него не возлагали надежд. Он наверняка ехал на Олимпиаду с целью откатать свои программы. Просто вышел, сделал и достойно победил. Мои поздравления ему и Леше Урманову (тренер по фигурному катанию. — NEWS.ru) — мое поколение. Это классная и яркая победа. Как говорят: катание забывается, а результат остается. Шайдоров сделал все что мог и победил. Катался он хорошо, — сказала Слуцкая.

Эта победа стала первой в карьере Шайдорова на Олимпийских играх. Спортивные достижения фигуриста также включают золотую медаль чемпионата четырех континентов, который состоялся в 2025 году.

Ранее Шайдоров завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года, проходивших в Италии. Казахстанский фигурист заработал 198,64 балла от судей и в сумме набрал 291,58. На втором месте оказался японец Юма Кагияма с результатом 280,06, а бронзовую медаль завоевал еще один представитель Японии — Сюн Сато, который набрал 274,90 балла.

