12 марта 2026 в 10:04

СК возбудил дело после гибели четырех человек под колесами поезда

СК возбудил дело после гибели людей на железнодорожном перегоне в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагической гибели четырех человек на путях Ярославского направления Московской железной дороги, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. Инцидент произошел вечером 11 марта на перегоне между станциями «Москва-3» и «Маленковская».

Электропоезд сбил четверых мужчин, которые, по предварительным данным, пересекали железнодорожные пути в необорудованном для этого месте. Расследование ведется в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ, которая квалифицирует нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее на перегоне под Тайшетом поезд насмерть сбил женщину. Женщина скончалась на месте от полученных травм. В данный момент инициирована проверка исполнения правил безопасности на железной дороге.

Перед этим Главное следственное управление СК по Москве рассказало об инциденте с пожилой женщиной, которая столкнула школьницу на железнодорожные пути метрополитена. Происшествие случилось на станции «Таганская».

