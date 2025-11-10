Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 20:16

Толкнувшая девочку на рельсы в метро женщина отказалась признать вину

Фото: t.me/moscowcourts*

Женщина, столкнувшая ребенка на пути в московском метро, не признала свою вину, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Ей было предъявлено официальное обвинение, однако в ходе допроса она отказалась от дачи показаний.

Женщине предъявлено обвинение. В ходе допроса вину она не признала, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщила, что пожилая жительница столицы столкнула школьницу на пути в метро. Инцидент произошел на станции «Таганская», где между женщиной и семиклассницей возник конфликт, в результате которого девочка упала в межрельсовое пространство.

Позже в управлении СК России по Москве сообщили об аресте пенсионерки, столкнувшей подростка на пути в метро. Решение о заключении под стражу принял суд, удовлетворив ходатайство следственных органов.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел сообщили, что пенсионерка столкнула подростка на рельсы, предположительно из-за того, что восприняла смех девочки как личное оскорбление. По информации ведомства, именно данное обстоятельство стало мотивом противоправных действий пожилой женщины.

