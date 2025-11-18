Поезда в метро встали из-за пассажира на рельсах

Поезда встали на станции метро «Волковская» в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, это произошло, предположительно, из-за человека на путях.

Подписчики сообщили, что пассажир мог упасть на рельсы. При этом движение составов остановлено от станции метро «Садовая» до «Международной» — на фиолетовой ветке метро в сторону юга города.

Профильные ведомства информацию не комментировали. На представленном видео видно, как все пассажиры покинули поезд и в недоумении оглядываются по сторонам, пока сотрудник метрополитена проверяет вагоны.

В Москве 2 ноября на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за появления человека на путях. В дептрансе столицы подтвердили случившееся. Позднее работу линии полностью восстановили.

Ранее пожилая москвичка избила молодую пассажирку столичного метро на станции «Текстильщики». Инцидент произошел по причине отказа девушки уступать место пенсионерке. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.