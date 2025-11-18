Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:19

Поезда в метро встали из-за пассажира на рельсах

В Петербурге поезда встали на станции метро «Волковская» из-за человека на путях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Поезда встали на станции метро «Волковская» в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, это произошло, предположительно, из-за человека на путях.

Подписчики сообщили, что пассажир мог упасть на рельсы. При этом движение составов остановлено от станции метро «Садовая» до «Международной» — на фиолетовой ветке метро в сторону юга города.

Профильные ведомства информацию не комментировали. На представленном видео видно, как все пассажиры покинули поезд и в недоумении оглядываются по сторонам, пока сотрудник метрополитена проверяет вагоны.

В Москве 2 ноября на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за появления человека на путях. В дептрансе столицы подтвердили случившееся. Позднее работу линии полностью восстановили.

Ранее пожилая москвичка избила молодую пассажирку столичного метро на станции «Текстильщики». Инцидент произошел по причине отказа девушки уступать место пенсионерке. Пострадавшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Россия
регионы
Санкт-Петербург
метро
поезда
пассажиры
рельсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Шесть машин столкнулись на обледеневшей дороге
Появились первые кадры обновленного плацкартного вагона
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.