Столичное метро остановилось из-за человека на путях

На Люблинско-Дмитровской линии московского метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за появления человека на путях, сообщили в департаменте транспорта столицы. Позже работа линии была полностью восстановлена. Движение поездов возвращается в штатный режим согласно установленному графику.

На северном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — сказано в сообщении.

Ранее мужчина в Москве был приговорен к 10 суткам административного ареста за мастурбацию в вагоне метро. Происшествие случилось на станции «Братиславская», где пассажиры наблюдали, как нарушитель трогал себя в паховой области. На следующий день после инцидента мужчину задержали. В судебном заседании он полностью признал свою вину и просил о смягчении наказания. Его действия квалифицировали как мелкое хулиганство.

До этого полиция задержала молодого человека, который спрыгнул с крыши поезда метро в Москву-реку. Нарушитель забрался на вагон на станции «Технопарк» и проехал до «Коломенской». После того как он самостоятельно выбрался на берег, его арестовали. Суд назначил ему восемь суток административного ареста.