Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 00:33

Один российский город остался без авиасообщения

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аэропорт Калуги временно ввел ограничения в работе, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его данным, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из международного аэропорта Аль-Мактума, подал сигнал бедствия сразу после взлета. По данным источников, лайнер сжигал топливо и сделал больше 10 кругов над Дубаем.

До этого рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из китайского города Санья в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия беременной пассажирки. Воздушное судно после дозаправки продолжило полет.

До этого тысячи пассажиров по всей Европе оказались в затруднительном положении из-за сбоя связи в греческом воздушном пространстве. Власти были вынуждены временно закрыть его, что вызвало массовые отмены и задержки рейсов.

аэропорты
Калуга
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Пулково перешел на особый режим и ограничил прием рейсов
Лидер КНДР заявил о готовности всегда быть за Путина и Россию
Дроны могут обрушиться на Ленобласть
Легенда советского баскетбола Ульяна Семенова ушла из жизни
Фаза Луны сегодня, 9 января: день общения с семьей и новых проектов
Российский аэропорт закрыл небо
На Львов обрушилась серия мощных взрывов на фоне воздушной тревоги
Что будет с Россией, США, Европой и СВО в 2026 году: прогнозы политологов
«Серьезные повреждения»: ВСУ атаковали российский город ракетами
«Большие проблемы»: Трамп считает, что Куба висит на волоске
Долина освободила квартиру в Хамовниках
Один российский город остался без авиасообщения
Три сценария 2027 года: что предсказали Пугачева, Жириновский и Мессинг?
В Петербурге при попытке помешать сносу здания НИИ задержали 11 человек
Приметы 9 января — Степанов день: колья, кони и святочные гадания
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 января 2026 года
Вражда с Меган Маркл и роман с принцем Гарри: что скрывает Кейт Миддлтон
Иран остался без интернета на фоне акций протеста по всей стране
«Воспринимайте всерьез»: Вэнс дал совет Европе по поводу Гренландии
Танцовщица из Каменска-Уральского скончалась в день похорон мужа
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.