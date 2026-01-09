Один российский город остался без авиасообщения

Один российский город остался без авиасообщения Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием самолетов

Аэропорт Калуги временно ввел ограничения в работе, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его данным, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из международного аэропорта Аль-Мактума, подал сигнал бедствия сразу после взлета. По данным источников, лайнер сжигал топливо и сделал больше 10 кругов над Дубаем.

До этого рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из китайского города Санья в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия беременной пассажирки. Воздушное судно после дозаправки продолжило полет.

До этого тысячи пассажиров по всей Европе оказались в затруднительном положении из-за сбоя связи в греческом воздушном пространстве. Власти были вынуждены временно закрыть его, что вызвало массовые отмены и задержки рейсов.