Один российский город остался без авиасообщения

Аэропорт Калуги временно ввел ограничения в работе, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его данным, авиационный узел не принимает и не выпускает самолеты.
Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из международного аэропорта Аль-Мактума, подал сигнал бедствия сразу после взлета. По данным источников, лайнер сжигал топливо и сделал больше 10 кругов над Дубаем.
До этого рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из китайского города Санья в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия беременной пассажирки. Воздушное судно после дозаправки продолжило полет.
До этого тысячи пассажиров по всей Европе оказались в затруднительном положении из-за сбоя связи в греческом воздушном пространстве. Власти были вынуждены временно закрыть его, что вызвало массовые отмены и задержки рейсов.