Рейс Дубай — Москва подал сигнал бедствия

Самолет авиакомпании Utair, который летит из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия, сообщил Telegram-канал Baza. По предварительной информации, внештатная ситуация возникла сразу после взлета.

Сейчас Boeing 767 сжигает топливо и сделал уже больше 10 кругов около Дубаем. Лайнер вылетел из международного аэропорта Аль-Мактума около часа назад. Рейс должен был прибыть во Внуково в 21:15.

Представители Utair заявили, что самолет вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. В авиакомпании подчеркнули, что сведений о подаче сигнала бедствия у них нет.

Ранее самолет, выполнявший рейс из Надыма, пять раз пытался зайти на посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, но каждый раз заход срывался из-за сильного ветра. В итоге экипаж направил борт на запасной аэродром в Барнауле.

До этого самолет авиакомпании AIMasria Universal Airlines, летевший рейс из Египта, вынужденно совершил аварийную посадку в московском Шереметьево. Причиной, предварительно, стало задымление, возникшее в багажном отделении.