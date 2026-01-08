Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 17:11

Рейс Дубай — Москва подал сигнал бедствия

Самолет Boeing 767 авиакомпании Utair Самолет Boeing 767 авиакомпании Utair Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Самолет авиакомпании Utair, который летит из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия, сообщил Telegram-канал Baza. По предварительной информации, внештатная ситуация возникла сразу после взлета.

Сейчас Boeing 767 сжигает топливо и сделал уже больше 10 кругов около Дубаем. Лайнер вылетел из международного аэропорта Аль-Мактума около часа назад. Рейс должен был прибыть во Внуково в 21:15.

Представители Utair заявили, что самолет вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. В авиакомпании подчеркнули, что сведений о подаче сигнала бедствия у них нет.

Ранее самолет, выполнявший рейс из Надыма, пять раз пытался зайти на посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, но каждый раз заход срывался из-за сильного ветра. В итоге экипаж направил борт на запасной аэродром в Барнауле.

До этого самолет авиакомпании AIMasria Universal Airlines, летевший рейс из Египта, вынужденно совершил аварийную посадку в московском Шереметьево. Причиной, предварительно, стало задымление, возникшее в багажном отделении.

самолеты
Дубай
Москва
сигналы
Utair
рейсы
ОАЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Паром с пассажирами и автомобилями застрял в Мраморном море
Вице-президент США неожиданно обратился к любителям наркотиков
Подавший сигнал бедствия самолет совершил посадку
Появились подробности о подавшем сигнал бедствия рейсе Москва — Дубай
Обмен Касаткина на Винатье попал на видео
Погода в Москве в пятницу, 9 января: ждать ли сильной метели и мороза
«Невозможно без согласия России»: Мерц объяснил принцип поддержки Киева
Джим Роджерс распродал все акции США и вложил деньги в активы Узбекистана
Каллас ответила, как Европа будет реагировать на угрозы Трампа Гренландии
Россиянин покакал в штаны прямо в самолете и «задушил» пассажиров
В РФ начала действовать повышенная ставка НДФЛ для одной категории граждан
Раскрыто, станут ли протесты в США концом политической карьеры Трампа
Рейс Дубай — Москва подал сигнал бедствия
Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения
Стало известно, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
Ученый раскрыл, стоит ли опасаться электрической бури из космоса
Путин решил судьбу баскетболиста Касаткина после тюрьмы во Франции
В Кривом Роге зафиксирован выброс на коксохимическом заводе
ФСБ раскрыла подробности возвращения Касаткина на родину
Жесткая авария в Удмуртии унесла жизни двух человек
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.