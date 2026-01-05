Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 02:08

Летевший из Египта самолет аварийно сел в Шереметьево

«112»: самолет из Египта с российскими туристами экстренно сел в Шереметьево

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Самолет авиакомпании AIMasria Universal Airlines, выполнявший рейс из Египта, был вынужден совершить аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, пишет Telegram-канал «112». Причиной непредвиденной ситуации стало задымление, возникшее в багажном отделении воздушного судна.

На борту находились 222 пассажира, никто из которых не пострадал. К самолету уже подъехали аварийные службы.

Ранее рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из китайского города Санья в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия беременной женщины. Воздушное судно после дозаправки продолжило полет. Пассажирке потребовалась госпитализация.

До этого самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада с выключенным двигателем. Причиной стало решение командира воздушного судна, который обнаружил разницу в показаниях топлива и действовал строго по инструкциям для обеспечения безопасности.

Также московская транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки лайнера Red Wings, следовавшего из Москвы в Пхукет. Самолет вернулся в аэропорт Домодедово из-за технической неисправности двигателя. В рамках проверки ведомство проконтролирует соблюдение законодательства о безопасности полетов, а также соблюдение прав пассажиров данного рейса.

Шереметьево
Египет
задымления
аварийная ситуация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики спрогнозировали погоду в Москве на начало недели
Летевший из Египта самолет аварийно сел в Шереметьево
Как не заболеть диабетом: врач дала ценные советы и разрушила главный миф
Пожар в промзоне локализовали после атаки БПЛА под Липецком
Заявления Трамп о триумфе США связали с возвращением к Дикому Западу
Воздушная тревога гремит на территории Украины
Евросоюз предупредили о близости к «краю пропасти»
КНДР сообщила официальную информацию об ударах 4 января
Кандидат на пост тренера «Спартака» покинул кипрский клуб
Блогер умерла после увеличения ягодиц в Москве: уголовное дело, подробности
Раненый российский солдат справился с несколькими бойцами ВСУ
Маск озвучил, сколько ракет сможет выпускать его новый завод
Названа точная дата суда в США над президентом Венесуэлы
«Нет никакого права»: Трампу резко ответили на слова о Гренландии
Покупательница квартиры Долиной не знает о ее планах на проданное жилье
Расчет калорий для похудения: полное руководство
Приметы 5 января — Федулов день: ветер, пряники и защита скотины
Силы ПВО за три часа сбили 41 украинский беспилотник
Лидерство России и Китая: прогнозы Жириновского, Ванги, Глобы на 2026 год
Чешский вице-премьер оправдал действия США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.