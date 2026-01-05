Летевший из Египта самолет аварийно сел в Шереметьево «112»: самолет из Египта с российскими туристами экстренно сел в Шереметьево

Самолет авиакомпании AIMasria Universal Airlines, выполнявший рейс из Египта, был вынужден совершить аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, пишет Telegram-канал «112». Причиной непредвиденной ситуации стало задымление, возникшее в багажном отделении воздушного судна.

На борту находились 222 пассажира, никто из которых не пострадал. К самолету уже подъехали аварийные службы.

Ранее рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из китайского города Санья в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия беременной женщины. Воздушное судно после дозаправки продолжило полет. Пассажирке потребовалась госпитализация.

До этого самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада с выключенным двигателем. Причиной стало решение командира воздушного судна, который обнаружил разницу в показаниях топлива и действовал строго по инструкциям для обеспечения безопасности.

Также московская транспортная прокуратура организовала проверку после аварийной посадки лайнера Red Wings, следовавшего из Москвы в Пхукет. Самолет вернулся в аэропорт Домодедово из-за технической неисправности двигателя. В рамках проверки ведомство проконтролирует соблюдение законодательства о безопасности полетов, а также соблюдение прав пассажиров данного рейса.