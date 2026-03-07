Мать жертвы «питерского маньяка» рассказала о последнем вечере сына

Парень, который по предварительным данным погиб от рук «питерского маньяка», незадолго до смерти звонил матери, об этом женщина рассказала каналу «78». По ее словам, пострадавший утверждал, что раскрыл якобы убийцу и готовится сдать его полиции.

Мне он позвонил в 6 утра с просьбой помочь, вызвать полицию и сказал, что он обнаружил питерского маньяка. Я была шокирована. И твердила ему одно: «Иди домой». На что он мне ответил: «Как ты себе представляешь, я могу уйти, если я знаю, что он маньяк? Я отсюда никогда не уйду, потому что я должен сдать его в полицию». Я постоянно кричала: «Иди домой», — поделилась мать покойного.

Отмечается, после этого молодой человек обратился к правоохранителям с заявлением, что его пытаются изнасиловать. Позже связь резко оборвалась, он не успел назвать адрес. На звонки от полицейских погибший больше не отвечал.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что правоохранители задержали питерского маньяка через год после совершения убийства. По информации авторов, семья и друзья жертвы все это время знали имя возможного преступника.