07 марта 2026 в 17:41

Мать жертвы «питерского маньяка» рассказала о последнем вечере сына

Мать погибшего в Петербурге мужчины рассказала о его звонке перед смертью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Парень, который по предварительным данным погиб от рук «питерского маньяка», незадолго до смерти звонил матери, об этом женщина рассказала каналу «78». По ее словам, пострадавший утверждал, что раскрыл якобы убийцу и готовится сдать его полиции.

Мне он позвонил в 6 утра с просьбой помочь, вызвать полицию и сказал, что он обнаружил питерского маньяка. Я была шокирована. И твердила ему одно: «Иди домой». На что он мне ответил: «Как ты себе представляешь, я могу уйти, если я знаю, что он маньяк? Я отсюда никогда не уйду, потому что я должен сдать его в полицию». Я постоянно кричала: «Иди домой», — поделилась мать покойного.

Отмечается, после этого молодой человек обратился к правоохранителям с заявлением, что его пытаются изнасиловать. Позже связь резко оборвалась, он не успел назвать адрес. На звонки от полицейских погибший больше не отвечал.

Ранее Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщал, что правоохранители задержали питерского маньяка через год после совершения убийства. По информации авторов, семья и друзья жертвы все это время знали имя возможного преступника.

