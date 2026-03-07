Трамп предрек Кубе скорый конец и светлое будущее

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба сейчас якобы переживает «последние моменты» своей нынешней жизни, назвав ситуацию на острове «катастрофой». Трансляцию его выступления на саммите «Щит Америк» вел YouTube-канал Белого дома. По мнению американского лидера, после краха республики остров ждет новая, «замечательная» жизнь.

Куба — это катастрофа, она переживает последние моменты своего существования в том виде, в каком она была. У нее будет новая, замечательная жизнь, но сейчас она находится в последнем моменте своего существования в прежнем виде, — высказался Трамп.

Ранее президент США сообщал о планах направить госсекретаря Марко Рубио на Кубу для обсуждения возможных договоренностей с властями страны. При этом американский лидер спрогнозировал скорый крах кубинского государства.

До этого Трамп заявлял, что Куба станет следующей целью Соединенных Штатов после Ирана. Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон сообщил Тегерану о готовности продолжать боевые действия, а не вести переговоры.