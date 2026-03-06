«Хотят заключить сделку»: Трамп решил отправить Рубио на Кубу Трамп: Рубио отправится на Кубу для обсуждения возможных договоренностей

Президент США Дональд Трамп заявил о планах направить госсекретаря Марко Рубио на Кубу для обсуждения возможных договоренностей с властями страны. При этом американский лидер в в интервью телеканалу CNN спрогнозировал скорый крах кубинского государства.

Они хотят заключить сделку, поэтому я направлю туда Марко, и посмотрим, что получится. Мы сейчас в полной мере сосредоточены на этом, — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Куба для США следующей целью после Ирана. Он также отметил, что США сообщили Тегерану о готовности продолжать боевые действия, а не вести переговоры.

До этого политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что США намерены добиться смены власти на Кубе, используя стратегию раскола среди элит. По его словам, таким образом Вашингтон намерен заключить с островным государством соглашение, которое будет выгодно для Штатов.

Кроме того, сообщалось, что Трамп, отдавший 28 февраля приказ начать военную операцию против Ирана, уже присматривает следующую потенциальную цель.