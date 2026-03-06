Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 17:50

«Хотят заключить сделку»: Трамп решил отправить Рубио на Кубу

Трамп: Рубио отправится на Кубу для обсуждения возможных договоренностей

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил о планах направить госсекретаря Марко Рубио на Кубу для обсуждения возможных договоренностей с властями страны. При этом американский лидер в в интервью телеканалу CNN спрогнозировал скорый крах кубинского государства.

Они хотят заключить сделку, поэтому я направлю туда Марко, и посмотрим, что получится. Мы сейчас в полной мере сосредоточены на этом, — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Куба для США следующей целью после Ирана. Он также отметил, что США сообщили Тегерану о готовности продолжать боевые действия, а не вести переговоры.

До этого политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что США намерены добиться смены власти на Кубе, используя стратегию раскола среди элит. По его словам, таким образом Вашингтон намерен заключить с островным государством соглашение, которое будет выгодно для Штатов.

Кроме того, сообщалось, что Трамп, отдавший 28 февраля приказ начать военную операцию против Ирана, уже присматривает следующую потенциальную цель.

США
Дональд Трамп
Марко Рубио
Куба
