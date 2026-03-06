Трамп поставил Кубу в очередь после войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба для США станет лишь «вопросом времени». Об этом американский лидер сказал в ходе выступления в Белом доме.

По словам Трампа, сначала Вашингтон планирует закончить с Ираном. Он также отметил, что США сообщили Тегерану о готовности продолжать боевые действия, а не вести переговоры.

Ранее Трамп заявил: власти Кубы могут пасть. По его словам, Вашингтон перекрыл поставки нефти и денег на остров.

До этого политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что США намерены добиться смены власти на Кубе, используя стратегию раскола среди элит. По его словам, таким образом Вашингтон намерен заключить с островным государством соглашение, которое будет выгодно для Штатов.

Кроме того, сообщалось, что Трамп, отдавший 28 февраля приказ начать военную операцию против Ирана, уже присматривает следующую потенциальную цель.

Позже в Белом доме состоялась молитва за президента США Дональда Трампа и американскую армию, сообщили в пресс-службе Белого дома. В мероприятии участвовали пасторы со всех штатов и лично американский лидер.