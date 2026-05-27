Спасатели нашли еще одно тело под завалами дома в Липецке

В Липецке спасатели в ходе разбора завалов обнаружили тело третьего погибшего, сообщили в пресс-службе МЧС России. Работы на месте обрушения продолжаются.

Спасатели извлекли из-под завалов тело третьего погибшего. В результате взрыва и пожара в жилом доме в Липецке погибли три человека, в том числе один ребенок, — сказано в публикации.

Пожар на месте происшествия был полностью ликвидирован, после чего завершились работы по разбору конструкций. Обстоятельства возгорания будут установлены специалистами дознания МЧС России.

Ранее стало известно, что при пожаре в частном доме в Липецке погиб ребенок. Спасатели извлекли его тело из-под завалов.

Кроме того, стало известно, что предварительной причиной пожара мог стать взрыв бытового газа. Тогда предполагалось, что под завалами могут находиться три человека.