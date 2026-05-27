Пленный боец ВСУ раскрыл, что произошло после удара по командирам Пленный боец ВСУ заявил о бегстве командования с позиций под Славянском

Украинский военнопленный Сергей Соколенко заявил, что командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, которые передает РИА Новости, после удара по командирскому блиндажу офицеры перестали выходить на связь и оставили военнослужащих на передовой.

В один момент командирский блиндаж, как я понял, атаковали, потому что они пропали с эфира, и нас перекинули на другое командование. Оно нам сказало, что ваше командование сбежало. <...> А другое руководство тоже обещало, что нас выведут, — сказал Соколенко.

Плененный рассказал, что находился на позициях около трех месяцев и ожидал вывода в тыл. Командование знало об окружении подразделения, однако эвакуация так и не была организована, подчеркнул он.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».