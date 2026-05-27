Европу могут ждать проблемы с безопасностью Урсула фон дер Ляйен предупредила ЕС о проблемах с вторжениями дронов

Европа в будущем может столкнуться с теми же угрозами безопасности, что сейчас переживают страны Прибалтики, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Речь идет также о вторжении дронов.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет «систематически» устранять недостатки в своей системе безопасности. Они начнут «с более унифицированных систем оповещения и улучшения межгосударственной координации».

Ранее стало известно, что Евросоюз впервые перенаправил €1,5 млрд (128 млрд рублей) из фонда регионального развития на военные нужды Прибалтики, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе. По ее словам, ЕС пошел на такой шаг из-за вторжения украинских беспилотников.

До этого известный финский политолог Сакари Линден заявил, что Финляндия и страны Балтии должны немедленно начать сбивать украинские беспилотники при попытке проникновения в их воздушное пространство. Иначе, предупреждает эксперт, европейские государства рискуют сами стать участниками конфронтации на стороне Украины против России.