27 мая 2026 в 00:55

В ОБСЕ попытались заставить РФ говорить о «российской агрессии»

Полянский: в ОБСЕ пытались заставить РФ обсуждать «российскую агрессию»

Логотип ОБСЕ рядом с главными воротами Хофбурга в Вене Логотип ОБСЕ рядом с главными воротами Хофбурга в Вене Фото: Osce.org
Председательствующая в ОБСЕ Швейцария на спецзаседании пыталась заставить российскую сторону обсуждать тему «российской агрессии», заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Заседание было созвано во вторник, 26 мая, по инициативе швейцарского председательства на тему ударов РФ после теракта в Старобельске.

Полянский отметил, что российская миссия уже пыталась добиться отдельного обсуждения атаки ВСУ на общежитие в Старобельске на площадке ОБСЕ. Однако такой запрос был отклонен.

Швейцарцы пытались заставить нас выступать по провокационному пункту повестки дня о «российской агрессии». Мы настояли на том, что будем выступать по теме целенаправленных атак ВСУ на гражданских лиц, — заявил постпред РФ.

Полянский сообщил, что российская делегация подробно изложила свою позицию по ситуации в Старобельске. По его словам, представители РФ представили статистику и объяснили причины ответных ударов со стороны России.

Дипломат добавил, что в ходе заседания представитель Украины возражал, утверждая, что российская делегация выступает не по утвержденному пункту повестки. Несмотря на это российская сторона продолжила выступление.

Ранее стало известно о намерениях депутатов Госдумы призвать парламенты разных стран потребовать прекращения финансовой, материальной и военной помощи президента Украины Владимира Зеленского. Инициатива связана с атакой ВСУ на педагогический колледж в Старобельске.

