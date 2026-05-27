В России хотят запретить экспорт дизеля и керосина

В России обсуждается возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива и керосина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.Власти рассматривают вариант ограничений для всех участников рынка.

Речь идет о возможном полном запрете экспорта дизельного топлива и керосина за пределы страны. Вопрос находится на стадии обсуждения, окончательное решение пока не принято.

Ранее лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что подорожание топлива может привести к повышению цен на продукты питания. На этом фоне, по его словам, необходимо принять закон, ограничивающий рост стоимости бензина уровнем инфляции.

До этого стало известно, что в Севастополе из-за перебоев с поставками топлива власти приняли решение временно ограничить его розничную продажу на местных автозаправочных станциях, сообщил замгубернатора региона Павел Иено. По словам чиновника, в регионе есть определенные логистические трудности, которые привели к неравномерному распределению нефтепродуктов.

