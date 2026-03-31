Средняя цена дизеля во Франции выросла до рекордных значений Средняя цена дизельного топлива во Франции достигла €2,18 за литр

Средняя цена дизельного топлива во Франции достигла €2,18 (около 205 рублей) за литр, что стало рекордом с 1985 года, передает газета Le Figaro. Отмечается, что рост стоимости ускорился в последние недели на фоне блокады Ормузского пролива и военных действий США и Израиля против Ирана.

За последнюю неделю дизель подорожал на €0,08 (около 7,5 рубля), а с начала конфликта с Ираном рост составил €0,5 (около 46 рублей). При этом газета отмечает, что бензин подорожал менее значительно, что связано с меньшей зависимостью страны от импорта.

Французское правительство пока не вводит масштабные субсидии или снижение налогов на топливо. Оно ограничилось запланированной поддержкой отдельных отраслей на сумму €70 млн в апреле 2026 года.

Ранее стало известно, что из-за блокады Ормузского пролива в Польше подскочили цены на бензин и дизель. В частности, стоимость бензина марки 95 повысилась с 7,22 до 7,32 злотого за литр (с 161 до 162,94 рубля). Дизель подорожал с 8,19 до 8,69 злотого за литр (с 182 до 194 рублей).