24 марта 2026 в 10:54

Война с Ираном вызвала ежедневный рост цен на топливо в одной из стран ЕС

Цены на бензин и дизель в Польше стали расти ежедневно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цены на бензин и дизель в Польше стали расти ежедневно из-за ситуации в Ормузском проливе, сообщило РИА Новости. Война на Ближнем Востоке фактически привела к блокировке одного из ключевых маршрутов поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок. В частности, стоимость бензина марки 95 повысилась с 7,22 до 7,32 злотого за литр (с 161 до 162,94 рубля).

Тем временем дизель подорожал с 8,19 до 8,69 злотого за литр (с 182 до 194 рублей). Цена премиального бензина марки 98 выросла с 7,85 до 7,95 злотого за литр (с 175 до 177 рублей).

Суточное увеличение цен составляет от 0,1 до 0,5 злотого за литр в зависимости от вида топлива. В начале марта стоимость топлива в стране была существенно ниже: средняя цена бензина АИ-95 составляла менее 6 злотых за литр, дизельного топлива — около 6,4 злотого.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Именно руководителя дипломатии ЕС Каю Каллас, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Латвии Эвику Силиню следует «помянуть у бензоколонки», считает он.

Самое популярное
Москва

Общество

Шоу-бизнес

