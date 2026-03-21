«Помяните у бензоколонки»: Дмитриев дал совет европейцам

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией посоветовал населению Евросоюза, когда те будут платить за стремительно дорожающее топливо, вспомнить руководство ЕС и его действия. Так он прокомментировал публикацию в социальной сети Х с фотографией европейских лидеров.

Дмитриев указал, что именно руководителя дипломатии ЕС Каю Каллас, главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Дании Метте Фредериксена и премьер-министра Латвии Эвику Силиня следует «помянуть у бензоколонки». Пост под снимком гласил, что Европу формируют «опыт, решимость и взгляд в будущее».

До этого Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.

На это Дмитриев выразил мнение, что жителей Европы и Великобритании ждут бытовые проблемы из-за отказа европейских бюрократов от российской энергии. Он пояснил: неоплаченные счета, проблемы с домашней техникой и личным авто — вот что принесут европейцам разногласия с Москвой.