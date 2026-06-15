В Венгрии запретили «вечную» власть премьер-министров

Парламент Венгрии нового созыва принял 16-ю поправку к Основному закону, которая устанавливает ограничение на пребывание на посту премьер-министра двумя четырехлетними сроками, сообщил вице-спикер парламента Кристиан Кесеги в эфире национальных телерадиокомпаний. Это решение должно вступить в силу даже в отношении лиц, занимавших пост премьера с 1990 года.

В поддержку этого решения проголосовали 134 депутата, против — 50, воздержались шестеро, — объявил Кесеги.

Поправка имеет обратную силу и распространяется на Виктора Орбана, который возглавлял правительство в течение пяти сроков: с 1998 по 2002 год и с 2010 по 2026 год. После утверждения этого закона президентом Венгрии Тамашом Шуйоком экс-премьер не сможет претендовать на пост главы правительства.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил предыдущее правительство во главе с Орбаном в сознательном обмане избирателей относительно миграционной политики. По словам главы правительства, его предшественник публично обещал не исполнять европейский миграционный пакт, однако втайне готовил страну к приему сотен тысяч мигрантов.