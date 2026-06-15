Минобороны показало кадры уничтоженного стратегического объекта ВСУ

Минобороны России опубликовало видео, на котором можно увидеть уничтоженное промышленное здание в Харькове. В нем располагались предприятия, работавшие в интересах Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о территории бывшего завода ЧАО «Промсвязь».

Согласно разведывательным и агентурным данным, в здании располагались украинские фирмы «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп», специализирующиеся на производстве боевых частей для беспилотников большой дальности и ракет различного типа, — сказано в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении в Киеве предприятий по сборке беспилотников и боеприпасов к ним. В ведомстве также отметили, что удар был нанесен по заводу «Радар», который занимался производством комплектующих для БПЛА. Кроме того, поражен цех подготовки дронов, располагавшийся на территории киностудии Довженко.

До этого силы противовоздушной обороны России сбили 10 авиабомб ВСУ. По данным оборонного ведомства, также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и две крылатые ракеты «Фламинго».