Депутат Рады назвал условие достижения мира на Украине Депутат Рады Дмитрук: Киеву нужно начать прямой диалог с Россией ради мира

Украинским властям нужно прекратить выполнять приказы Запада и начать прямой диалог с Россией, чтобы достичь мира, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования. Он отметил, что необходимо противостоять не только президенту Украины Владимиру Зеленскому, но и силам на Западе, которые заинтересованы в продолжении конфликта.

Нужно отказаться выполнять их (стран Запада. — NEWS.ru) запросы и начать прямой диалог с Россией, — подчеркнул Дмитрук.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине. По его словам, в данном процессе должны учитываться национальные интересы России.

До этого член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются и пойдут на пользу всем участникам процесса. Она отметила, что СМИ, которые в 2016 году писали о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов, сейчас срывают диалог между Москвой и Киевом.