Драка с Овечкиным, связь с моделью, Кубок Стэнли: как живет Свечников

Российские хоккеисты 11 лет подряд становятся победителями Кубка Стэнли. В этом году его завоевал один из лидеров «Каролина Харрикейнз» — нападающий Андрей Свечников. Что известно о новом обладателе Кубка Стэнли и его российских одноклубниках Александре Никишине и Петре Кочеткове — в материале NEWS.ru.

Как «Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли

«Каролина» выиграла Кубок Стэнли во второй раз в истории, первый кубок был завоеван ровно 20 лет назад. В первом раунде плей-офф «Каролина» в четырех матчах обыграла «Оттаву Сенаторз». Затем «ураганы» с таким же счетом в серии 4:0 прошли «Филадельфию Флайерз». В финале Восточной конференции соперником «Каролины» стал «Монреаль Канадиенс». «Ураганы» уступили в одном матче, но все равно выиграли серию — 4:1.

В финале Кубка Стэнли «Каролина» играла против «Вегас Голден Найтс». Для определения победителя понадобилось шесть встреч. В решающем матче «Каролина» победила на выезде со счетом 3:0. Это вторая после «Монреаля» команда в истории финалов Кубка Стэнли, забившая не менее четырех шайб в каждом из первых пяти игр решающей серии.

Тренером «Каролины» является канадец Род Бриндамор. Сначала он выиграл с клубом Кубок Стэнли как игрок, затем повторил это достижение уже в качестве тренера.

«Каролина» созрела для победы в Кубке Стэнли, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, американская команда заслуженно выиграла трофей.

«Команда сыграна, хоккеисты не один год играют вместе. „Каролина“ проводила достаточно стабильные сезоны. Были неудачные этапы, но они пришли к победе», — сказал Дементьев.

Тэтчер Демко (35) отражает бросок Андрея Свечникова (37) из «Каролина Харрикейнз» в первом периоде хоккейного матча НХЛ Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как хоккеист Свечников оказался в НХЛ

Свечников родился 26 марта 2000 года в Барнауле. В четыре года Андрей начал заниматься хоккеем, затем его семья переехала в Казань, где он попал в систему клуба «Ак Барс». У Андрея есть старший брат — 29-летний Евгений, который сейчас играет за московский «Спартак».

Андрей не смог пробиться в главную команду «Ак Барса». На тот момент клубом руководил Зинэтула Билялетдинов. Тренер привел «Ак Барс» к трем победам в Кубке Гагарина, но практически не выпускал на лед местных воспитанников. Свечников решил уйти из клуба.

«В Казани все понимали, что я уеду, и со мной даже особо никто не разговаривал, не настаивал, чтобы я остался. А сам я видел, через что прошел брат, и понимал, что шансов заиграть в „Ак Барсе“ у меня 100% не будет. Видел только один путь — ехать в Северную Америку. И все оказалось правильно», — сказал Свечников.

Спортсмен отправился в США сразу после выпуска из хоккейной школы. Семья поселилась в городе Маскегон в штате Мичиган, недалеко от Гранд-Рэпидса, где тогда играл Евгений. Для Свечниковых было важно, чтобы братья находились рядом.

Первый сезон в Северной Америке получился успешным. Выступая за «Маскегон Ламберджекс» в Хоккейной лиге США (USHL), Андрей набрал 58 очков в 48 матчах и был признан лучшим новичком лиги. Через год его под первым номером выбрали на импорт-драфте Канадской хоккейной лиги (CHL) клубом «Барри Колтс». Несмотря на травму руки и дисквалификацию в начале плей-офф, россиянин набрал 72 очка в 44 встречах.

На драфте 2018 года «Каролина» выбрала Свечникова под вторым номером. Нападающий дебютировал в НХЛ 4 октября 2018-го.

Андрей Свечников (НХЛ) на Матче года — 2025 при участии звезд КХЛ и НХЛ в Москве Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Как Свечников подрался с Овечкиным

В первом сезоне в НХЛ Свечников провел все 82 матча регулярного чемпионата и набрал 37 очков по системе «гол + пас». Андрей забросил 20 шайб и сделал 17 результативных передач. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз» Свечников подрался с Александром Овечкиным. Опытный капитан «столичных» нанес несколько точных ударов по лицу оппонента и уложил Андрея на лед.

«Мы ударили друг друга по клюшкам, дальше все пошло само собой. Я не супергерой, чтобы лезть первым. Овечкин первым скинул краги, и я не ожидал этого. Я его всегда уважал. А на льду я выхожу и делаю свою работу. Я ударился, когда падал. Это не было сильное сотрясение, все прогнозы изначально были оптимистичными», — говорил о той драке Свечников.

Несмотря на конфликт в прошлом, Овечкин и Свечников находятся в хороших отношениях. На Матче звезд НХЛ — 2023 во Флориде хоккеисты несколько раз вместе отдыхали в ресторане.

«Никогда не забуду один момент. На ужине с Сашей были его семья и друзья. Один фанат подошел и попросил Овечкина с ним сфоткаться. Как отреагировал Ови? Неожиданно. Указал на меня и сказал: „Сфоткаюсь, если скажешь, кто это!“» — рассказывал Свечников.

29 октября 2019 года Андрей забросил шайбу в ворота «Калгари» подъемом клюшки за голову. Это был первый официальный лакросс-гол в истории НХЛ. В августе 2021-го Свечников подписал с «Каролиной» восьмилетний контракт на сумму $62 млн (3,8 млрд рублей).

«Каролина Харрикейнз» выбирает Андрея Свечникова в первом раунде драфта НХЛ 2018 года в American Airlines Center в Далласе Фото: Matthew Pearce/Icon Sportswire/Global Look Press

Как Свечников помог «Каролине» выиграть Кубок Стэнли

В этом году Свечников установил личный рекорд по голам (31) и очкам (70). В первых двух раундах плей-офф нападающий набрал всего три очка. Свечников разыгрался к полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля» — забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В финале Свечников показал то, чего от него ждали весь плей-офф, — именно россиянин сравнял счет в конце третьего матча, завершив с 0:4. По итогам решающей серии Андрей забросил три шайбы и сделал одну передачу.

«Чувства такие, что я не могу осознать сейчас, что мы выиграли Кубок Стэнли, но это невероятно. Настолько особенная команда. Нам это далось очень тяжело. Мы бились за это семь лет, и нас выбивали из каждого плей-офф. И мы знали, что должны становиться лучше каждый год. И вот мы здесь, наконец-то подняли Кубок Стэнли. Не могу дождаться возможности пропустить пару стаканов пива с парнями и поболтать об этом», — сказал Свечников после решающего матча.

Большую роль в успехе «Каролины» также сыграли Никишин и Кочетков. «Ураганы» задрафтовали Никишина еще в 2020 году. На Олимпиаде-2022 он стал серебряным призером в составе сборной России, затем он три года провел в петербургском СКА. Из-за травм нескольких хоккеистов «Каролине» понадобилась помощь российского защитника в прошлом сезоне. Никишин дебютировал за океаном в последнем матче второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном», а потом зацепил еще три игры финала Востока с «Флоридой Пантерз».

Свою первую регулярку в НХЛ Александр провел уверенно. Он стал лучшим по показателю полезности (+18) и с 33 (11+22) очками установил рекорд «Каролины» по результативности среди защитников-новичков. НХЛ включила россиянина в символическую сборную дебютантов сезона.

Петр Кочетков же в этом сезоне являлся вторым вратарем «Каролины». Он выступает в клубе с 2022 года, несколько матчей он пропустил из-за травм. Российские хоккеисты внесли большой вклад в успех «Каролина Харрикейнз» в Кубке Стэнли, заявил NEWS.ru Дементьев.

«Свечников давно стал лидером „Каролины“. Он здорово провел не только финальную серию, но и весь плей-офф. Кочетков и Никишин становятся большой частью этого победного состава. На подходе достаточное количество россиян, способных играть за „Каролину“ в ближайшем будущем», — сказал Дементьев.

Андрей Свечников Фото: Jaylynn Nash/Icon Sportswire via/Global Look Press

Что известно о личной жизни хоккеиста Свечникова

Свечников встречается с американской моделью Джулией Хэмилтон. Об их отношениях стало известно в 2021 году, и с тех пор пара поддерживает отношения, предпочитая не афишировать подробности личной жизни. Они живут в городе Роли.

Свечников ни разу так и не сыграл за взрослую сборную России. В последний раз он надевал форму национальной команды на молодежном чемпионате мира — 2018.

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