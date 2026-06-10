«Рука Бога», матч позора, удар Зидана: самые громкие скандалы в истории ЧМ

Чемпионаты мира по футболу — это не всегда праздник и красивые голы. В истории турнира было немало скандалов. NEWS.ru вспоминает самые громкие из них.

«Битва в Сантьяго»

Матч Чили и Италии на ЧМ-1962 вошел в историю как «Битва в Сантьяго». Это сама жестокая игра в истории турнира. В 1960 году в Чили было разрушительное землетрясение. Стране удалось восстановиться и провести ЧМ. Перед игрой итальянские журналисты Антонио Гирелли и Коррадо Пиццинелли назвали Чили «отсталым» государством, а столицу Сантьяго — «помойкой с неработающими телефонами, редкими, как верные мужья, такси и безграмотным, пьющим и бедным населением».

Ответ чилийской прессы не заставил долго ждать. Италии припомнили Вторую мировую войну, мафию и запрещенные вещества. Чилийские футболисты тоже увидели статью итальянских журналистов и настроились на матч как на кровавую битву. Арбитром встречи был англичанин Кен Астон.

Первый фол в игре был зафиксирован уже на 12-й секунде, а на восьмой минуте Италия осталась в меньшинстве. Удаленный Джорджо Феррини не собирался просто так покидать поле Национального стадиона — его пришлось выводить полицейским. Матч возобновили только через восемь минут.

Встреча превратилась в побоище. Игроки обеих команд намеренно били друг друга по ногам и устраивали кулачные бои. Чилийский футболист Лионель Санчес сломал нос итальянцу Умберто Маскио, но избежал удаления. В конце первого тайма итальянцы остались вдевятером и в итоге проиграли со счетом 0:2.

События того матча вызвали международный скандал и заставили ФИФА пересмотреть подход к судейству на турнирах. С ЧМ 1970 года у арбитров появились уже привычные всем желтая и красная карточки.

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Гол-фантом

В финале ЧМ-1966 встретились Англия и ФРГ. В качестве бокового судьи ту встречу обслуживал советский арбитр Тофик Бахрамов, чье имя до сих пор помнят болельщики обеих сборных.

Основное время матча завершилось вничью — 2:2, а в дополнительное, на 101-й минуте, произошел эпизод, повлиявший на судьбу встречи. Мяч отскочил от перекладины в районе линии ворот, англичане победно вскинули руки вверх. Швейцарский арбитр Готтфрид Динст не видел, пересек мяч линию или нет. Он отправился к Бахрамову, который заявил, что гол был. Хотя на повторах было видно, что мяч полностью не пересек линию ворот и не должен был быть засчитан. Затем англичане забили четвертый гол и стали чемпионами мира. С тех пор они не побеждают на турнире.

Тот «гол-фантом» обсуждали еще долго. Расплата пришла англичанам в 2010 году. В матче 1/8 финала ЧМ против Германии при счете 2:1 в пользу немцев Фрэнк Лэмпард пробил по воротам Мануэля Нойера, и мяч от перекладины отскочил за линию ворот. Однако боковой арбитр не увидел этого момента и не засчитал чистый гол. Германия вышла в четвертьфинал, победив 4:1. После этой встречи в немецкой прессе заявили о мести англичанам за финал 1966 года.

«Матч позора»

На ЧМ-1982 в заключительной игре группы F встречались ФРГ и Австрия. При счете 1:0 в пользу немцев обе команды выходили бы в плей-офф. ФРГ забили гол уже на 10-й минуте. После этого обе команды до конца игры просто перекатывали мяч на своей половине поля, не создавая опасных моментов. Встреча вошла в историю как «матч позора».

Игроки обеих сборных до сих пор утверждают, что никакого сговора не было. Австрийский комментатор Роберт Зигер попросил зрителей выключить телевизоры, а его немецкий коллега Эберхард Станек сказал: «То, что здесь происходит, позорно и не имеет ничего общего с футболом. Говорите, что хотите, но не каждая цель оправдывает средства!»

Фото: Wolfgang Weihs/dpa/Global Look Press

Больше всего пострадала сборная Алжира, которая не смогла выйти из группы. Фанаты африканской команды кричали о договорном матче и держали в руках деньги — их фотографии стали одним из узнаваемых образов ЧМ-82 в Испании. С того момента ФИФА решила, что все матчи последнего тура группового этапа ЧМ проходят в одно время.

«Рука Бога»

Про этот скандальный эпизод знают даже те, кто мало интересуется футболом. В четвертьфинале ЧМ-1986 встречались Аргентина и Англия. В течение четырех минут Диего Марадона отметился самым грандиозным мошенничеством в истории ЧМ и, возможно, лучшим голом в XX веке.

На 51-й минуте нападающий закинул мяч рукой в ворота англичан. Тунисский судья Али Бин-Нассер и болгарский лайнсмен Богдан Дочев не заметили вопиющего нарушения правил. Спустя четыре минуты Марадона обыграл полкоманды англичан и забил победный гол — 2:1.

На послематчевой пресс-конференции Диего отшутился, и именно тогда родилось определение «рука Бога». На самом деле аргентинец сказал: «Мяч был забит отчасти рукой Бога, отчасти — головой Марадоны». За эту ошибку Бин-Нассер и Дочев поплатились карьерами — болгарин перестал судить, а тунисца отстранили от всех международных турниров под эгидой ФИФА. Спустя несколько лет Марадона признался, что намеренно забил гол рукой, но не стал извиняться перед англичанами.

Судейский произвол на ЧМ-2002

ЧМ-2002 прошел в Японии и Южной Корее. Тот турнир запомнился большим количеством судейских скандалов. Половина из них пришлась на матчи Южной Кореи в плей-офф.

В 1/8 финала соперником хозяев турнира стала Италия. Антигероем встречи стал эквадорский рефери Байрон Морено. В дополнительное время он не назначил чистый пенальти в ворота Южной Кореи, а вместо этого удалил Франческо Тотти за якобы симуляцию. Затем Морено не засчитал чистый гол итальянцев из-за несуществующего офсайда.

Фото: IMAGO/Philippe Crochet/Global Look Press

Под занавес экстра-тайма корейцы усилиями Ан Джон Хвана забили «золотой гол» и отправили итальянцев домой. На следующий день статья в La Gazzetta dello Sport вышла с заголовком «Худший арбитр за всю историю». В 2010 году Морено арестовали в аэропорту Нью-Йорка за транспортировку 6 кг героина и приговорили к 2,5 года лишения свободы.

В четвертьфинале в матче против Южной Кореи пострадали испанцы. Египетский судья Джамаль Аль-Гандур отменил два чистых гола европейской сборной. В итоге испанцы уступили в серии пенальти. Судейские ошибки позволили Южной Корее дойти до полуфинала ЧМ, в котором они уступили Германии со счетом 0:1.

Конфликт Зидана и Матерацци

Самым памятным моментом финала ЧМ-2006 стал скандал между полузащитником сборной Франции Зинедином Зиданом и защитником итальянцев Марко Матерацци. Оба забили по голу в первом тайме. В дополнительное время при счете 1:1 Зидан убегает от Матерацци в сторону центрального круга, но слышит какую-то фразу, разворачивается и бьет оппонента головой в грудь. Француз получил красную карточку. Италия стала чемпионом мира, победив в серии пенальти. Следующие несколько лет всех болельщиков интересовал вопрос, что же Матерацци сказал Зидану.

«Я провел шесть кошмарных месяцев, и если бы этот эпизод повторился, то я не поступил бы подобным образом. Но дело в том, что он тогда оскорбил мою мать, которая находилась в больнице. Мне больно, что спустя четыре года люди продолжают говорить об этом. Меня спровоцировали. Я не горжусь тем, что сделал, но и извиняться было бы неправильно. Я никогда не извинюсь перед Матерацци. Все это часть моей карьеры, моей жизни. В жизни бывают моменты, которые трудно принять», — сказал Зидан в 2010 году.

Итальянец позднее признался, что задел сестру Зидана.

Зинедин Зидан Фото: Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Зидан забил в первом тайме, и Доменек (главный тренер Франции. — NEWS.ru) сказал ему присматривать за мной. После первого столкновения я извинился. А в третий раз нахмурился. Зидан сказал: „Отдам тебе свою футболку позже“. Я ответил, что предпочел бы его сестру. За ту стычку Зидана защищали французы, а меня критиковали даже свои — мои соотечественники, которых я не считаю настоящими итальянцами. Я патриот и всегда буду защищать цвета Италии. Их критика больше всего расстроила меня», — заявил он.

С тех пор Матерацци считался одним из главных провокаторов в истории футбола.

Как российский судья показал рекордное количество карточек на ЧМ-2006

Российский судья Валентин Иванов судил матч 1/8 финала ЧМ-2006 между Португалией и Нидерландами. Он показал 16 желтых и четыре красные карточки. Это самый грубый матч в истории ЧМ.

Иванова критиковали в обеих странах. Недовольным также остался тогдашний президент ФИФА Йозеф Блаттер, но нашлись и те, кто поддержал рефери. Немецкое издание Kicker отмечало, что ни желтые, ни красные карточки не угомонили ни одну из команд, поэтому Иванов начал принимать решительные меры. При этом все решения были последовательными, и удаления произошли по делу. Иванов назвал тот матч самым сложным в карьере.

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«Бывают ситуации, когда судьи своими решениями накаляют ситуацию, например дают больше бороться. Но в этом случае не думаю, что такая обстановка была связана с моими решениями. Такие матчи крайне сложно отработать идеально. Надо адаптироваться по ходу игры, пытаться нивелировать ситуацию. Я понимал, что в такой напряженной обстановке особенно важно не ошибаться в одну сторону, чтобы нельзя было сказать, что одна команда победила другую из-за ошибок судьи», — сказал Иванов в 2016 году.

Укус Суареса

ЧМ-2014 запомнился неадекватным поведением нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса. В матче против Италии он укусил в плечо защитника Джорджо Кьеллини. Арбитр этого не заметил, но после игры форвард получил дисквалификацию на девять матчей, был отстранен от футбольной деятельности на четыре месяца и заплатил штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков. За свою карьеру Суарес укусил еще двух соперников: серба Бранислава Ивановича и голландца Оттмана Баккала.

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