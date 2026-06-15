Назван секрет успеха «Каролины» с тремя россиянами в Кубке Стэнли Агент Дементьев: «Каролина» с тремя россиянами созрела для победы в Кубке Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» созрел для победы в Кубке Стэнли, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его мнению, американская команда заслуженно выиграла трофей.

«Каролина» созрела для этого успеха. Команда сыграна, хоккеисты не один год играют вместе. «Каролина» проводила достаточно стабильные сезоны. Были неудачные этапы, но они пришли к победе. В глубине души я ждал победу «Каролины», — сказал Дементьев.

В финальной серии Кубка Стэнли «Каролина» оказалась сильнее «Вегаса» и победила со счетом 4:2. Команда выиграла трофей спустя 20 лет во второй раз в истории. Российские хоккеисты 11 лет подряд побеждают в Кубке Стэнли. В составе «Каролины» выступают сразу трое представителей РФ — нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков.

Ранее российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи». О присвоении награды было объявлено перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли между командами «Каролина» и «Вегас». По итогам голосования второе место занял канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Третьим стал нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.