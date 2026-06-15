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15 июня 2026 в 12:01

Хоккейный агент оценил вклад россиян в успех «Каролины» в Кубке Стэнли

Агент Дементьев: российские хоккеисты внесли большой вклад в успех «Каролины»

Андрей Свечников Андрей Свечников Фото: Jaylynn Nash/Icon Sportswire via/Global Look Press
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Российские хоккеисты внесли большой вклад в успех «Каролины Харрикейнз» в Кубке Стэнли, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев. По его словам, форвард Андрей Свечников давно стал лидером команды, а защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков являются большой частью клуба.

Свечников давно стал лидером «Каролины». Он здорово провел не только финальную серию, но и весь плей-офф. Кочетков и Никишин становятся большой частью этого победного состава. На подходе достаточное количество россиян, способных играть за «Каролину» в ближайшем будущем, — сказал Дементьев.

В финальной серии Кубка Стэнли «Каролина» оказалась сильнее «Вегаса» и победила со счетом 4-2. Команда выиграла трофей спустя 20 лет во второй раз в истории. Российские хоккеисты 11 лет подряд побеждают в Кубке Стэнли. В составе «Каролины» выступают сразу трое представителей РФ — Свечников, Никишин и Кочетков.

Ранее сборная Финляндии стала победителем чемпионата мира по хоккею, который проходил в Швейцарии. В финальном матче в Цюрихе финны одолели хозяев турнира и завоевали пятое золото в своей истории.

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