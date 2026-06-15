Харьковчане осудили пиар-ход мэра с картинами из музея Жители Харькова раскритиковали акцию мэра Терехова с выносом картин из музея

Жители Харькова негативно оценили публичную акцию мэра города Игоря Терехова, который лично выносил картины из местного художественного музея под предлогом угрозы пожара, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. По данным источника, действия градоначальника могут быть связаны с расследованием исчезновения музейных ценностей.

В Харькове местные жители не оценили пиар мэра города Игоря Терехова, который лично начал выносить картины из местного художественного музея из-за угрозы пожара, — сказал собеседник журналистам.

По имеющейся у российских силовиков информации, данное мероприятие харьковский градоначальник организовал по личной просьбе бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Против Данилова ведется расследование по факту незаконного присвоения произведений искусства, в том числе из харьковского музея, где значительная часть картин в 2022 году была заменена на копии по его приказу.

Ранее директор СВР и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя» стал очередным наглядным подтверждением того, что нацизм всегда будет являться врагом культуры и человеческой цивилизации. По его мнению, подобные действия наглядно демонстрируют истинное лицо нынешних украинских властей.