Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 11:01

Наступление ВС РФ на Харьков 13 июля: последние новости, сводка из Купянска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 13 июля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 13 июля: обстановка на фронте сегодня

«Работают наши беспилотные птички и фронтовая авиация. Наши бойцы развивают наступление в Харьковской области. Бои идут в приграничном поселке Казачья Лопань. В настоящее время ВС РФ уже продвинулись вглубь населенного пункта, а вражеские дроноводы действуют преимущественно из своих укрытий в поселке Золочев, где украинские националисты используют оставшихся в населенном пункте местных жителей в качестве живого щита. За сутки украинские подразделения потеряли больше 30 человек. Уничтожены танк Т-64, американский бронеавтомобиль Cougar, гаубица М-101, израильская РЛС RADA, минометы, пикапы, БПЛА и НРТК», — пишет «Фронтовая птичка».

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Белого Колодезя, Захаровки, Юрченково, Устиновки, Ивашкино, Анискино, Зарубинки, Ольховатки, Золочева и Харькова. В результате нашего огневого воздействия были уничтожены командиры вражеских расчетов БПЛА: в селе Зиньковском Харьковской области — командир взвода ударных БПЛА 430-го полка БпС ВСУ старший лейтенант Роман Базавлук, а в районе Лозовой ликвидирован замполит 2-го батальона беспилотных систем 113-й ОБр ТерО, участник АТО майор Андрей Притюпа. Характерно, что командир 430-го полка БпС Евгений Ткаченко не только пытался скрыть уничтожение нескольких своих расчетов, но и приказал обналичить все деньги с карточек подчиненного личного состава», — отметили авторы канала.

По их словам, российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

«Допросы военнопленных показали, что львовские отряды ВСП (военной полиции) устраивают рейды по поиску дезертиров и уклонистов в Харькове, после чего без подготовки отправляют пойманных в направлении Казачьей Лопани. На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ „Север“ продвинулись на 11 участках до 500 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Волоховское, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки», — добавил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военный блогер Олег Царев рассказал, что в Купянске, несмотря на присутствие большого числа БПЛА ВСУ, российские бойцы продолжают постепенно расширять зону контроля в городе.

«На восточном берегу Оскола бои в Ковшаровке, Куриловке и в северной части Купянска-Узлового. На Харьковском направлении гремят бои в Белом Колодезе. ВС РФ закрепились за окраины этого села, продолжаются бои в Юрченково и Волоховском. Наши воины продвигаются в Казачьей Лопани, появляются сообщения о присутствии наших передовых позиций в южной части поселка. Наши дроны на оптоволокне уже достают до всей северной части Харькова и ежедневно бьют по заправкам, дорогам, складам и логистике в городе», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Циклоны, сильные ливни и жара до +27: погода в Москве на следующей неделе

Жара до +25, холодные ночи и затяжные ливни: погода в Москве в августе

Почему не работает Telegram сегодня, 13 июля: замедление, заблокируют ли

Россия
Харьков
Харьковская область
Купянск
новости
сводки
Евгений Уткин
Е. Уткин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ведущей-иноагенту заблокировали счета в России
В Уфе возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на базе отдыха
Ситуация в аэропортах России сегодня, 13 июля: отмены, задержки на вылет
Суд разрешил Лерчек сменить адрес подмосковного дома
«Бежевых мам» предупредили об угрозе тренда для их детей
Мирошник рассказал о двух вариантах ответа на атаки ВСУ
Фитнес-тренер рассказала, как сохранить форму в отпуске
Стало известно, как будет решаться судьба больной онкологией Лерчек
Названа причина эвакуации пассажиров из московского аэропорта
Подкуп судей привел экс-тренера клуба «Торпедо» к двум годам тюрьмы
«Одноклассники» расскажут о «Славянском базаре в Витебске — 2026»
Стилист объяснила, как лучше вписать в гардероб галоши и резиновые сапоги
В МИД Ирана сделали жесткое заявление об Ормузском проливе
В Госдуме ответили, когда стоит ожидать пенсионной реформы в России
В Иране дали ответ на запрос со стороны МАГАТЭ
Раскрыт механизм, как человеку с инвалидностью бесплатно заниматься спортом
Раненный при атаке дрона под Белгородом мужчина скончался в больнице
«Ситуация достаточно ровная»: Пушилин рассказал об успехах ВС РФ в ДНР
Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыто
Раскрыта обстановка на месте обрушения пирса в Приморье
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.