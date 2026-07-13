Наступление ВС РФ на Харьков 13 июля: последние новости, сводка из Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 13 июля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 13 июля: обстановка на фронте сегодня

«Работают наши беспилотные птички и фронтовая авиация. Наши бойцы развивают наступление в Харьковской области. Бои идут в приграничном поселке Казачья Лопань. В настоящее время ВС РФ уже продвинулись вглубь населенного пункта, а вражеские дроноводы действуют преимущественно из своих укрытий в поселке Золочев, где украинские националисты используют оставшихся в населенном пункте местных жителей в качестве живого щита. За сутки украинские подразделения потеряли больше 30 человек. Уничтожены танк Т-64, американский бронеавтомобиль Cougar, гаубица М-101, израильская РЛС RADA, минометы, пикапы, БПЛА и НРТК», — пишет «Фронтовая птичка».

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Белого Колодезя, Захаровки, Юрченково, Устиновки, Ивашкино, Анискино, Зарубинки, Ольховатки, Золочева и Харькова. В результате нашего огневого воздействия были уничтожены командиры вражеских расчетов БПЛА: в селе Зиньковском Харьковской области — командир взвода ударных БПЛА 430-го полка БпС ВСУ старший лейтенант Роман Базавлук, а в районе Лозовой ликвидирован замполит 2-го батальона беспилотных систем 113-й ОБр ТерО, участник АТО майор Андрей Притюпа. Характерно, что командир 430-го полка БпС Евгений Ткаченко не только пытался скрыть уничтожение нескольких своих расчетов, но и приказал обналичить все деньги с карточек подчиненного личного состава», — отметили авторы канала.

По их словам, российские штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

«Допросы военнопленных показали, что львовские отряды ВСП (военной полиции) устраивают рейды по поиску дезертиров и уклонистов в Харькове, после чего без подготовки отправляют пойманных в направлении Казачьей Лопани. На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ „Север“ продвинулись на 11 участках до 500 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Волоховское, Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в лесных массивах около сел Артельное, Бударки и Землянки», — добавил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военный блогер Олег Царев рассказал, что в Купянске, несмотря на присутствие большого числа БПЛА ВСУ, российские бойцы продолжают постепенно расширять зону контроля в городе.

«На восточном берегу Оскола бои в Ковшаровке, Куриловке и в северной части Купянска-Узлового. На Харьковском направлении гремят бои в Белом Колодезе. ВС РФ закрепились за окраины этого села, продолжаются бои в Юрченково и Волоховском. Наши воины продвигаются в Казачьей Лопани, появляются сообщения о присутствии наших передовых позиций в южной части поселка. Наши дроны на оптоволокне уже достают до всей северной части Харькова и ежедневно бьют по заправкам, дорогам, складам и логистике в городе», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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