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14 июля 2026 в 02:03

Движение по Крымскому мосту полностью остановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: kremlin.ru
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале с оперативной информацией по переправе. О причинах введения ограничений не сообщается.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — сказано в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие. Также им рекомендовали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее стало известно, что более 1,6 тыс. автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом после почти 12-часового перекрытия движения. После открытия переправы со стороны Тамани ожидали проезда около 850 машин, время ожидания превышало два часа.

Также сообщалось, что семь поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно, задержались в пути из-за временного закрытия Крымского моста. После открытия переправы составы продолжали движение с опозданием.

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