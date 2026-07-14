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14 июля 2026 в 01:23

Вучич раскрыл, какое оружие Сербия закупит в ближайшее время

Вучич заявил о продолжении закупок китайских ракет для Сербии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград продолжит закупать вооружение, включая китайские ракеты. По его словам, это необходимо для укрепления обороноспособности страны.

Выступая перед сербскими журналистами в Париже, Вучич сообщил, что Сербия уже располагает ракетами CM-400 и в дальнейшем планирует приобрести еще больше новых образцов. Республика остается независимой и военно нейтральной, поэтому должна самостоятельно обеспечивать свою защиту, подчеркнул он.

Сербия больше не намерена становиться «грушей для битья» и значительно усилила свои возможности, добавил президент. По его словам, потенциальный агрессор столкнется с последствиями, которые будут значительно серьезнее, чем во время событий 1999 года.

Ранее помощник главы Пентагона Майкл Каденацци заявил, что на протяжении последних 30 лет Соединенные Штаты пренебрегали развитием собственных оборонных производственных мощностей. Он отметил, что нынешнее состояние промышленной базы остается хрупким. По его словам, действующая администрация поставила задачу провести реиндустриализацию оборонного сектора.

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Китай
Александр Вучич
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