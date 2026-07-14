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14 июля 2026 в 00:31

В базе Конгресса США появилась дата смерти Грэма

В базу данных Конгресса США добавили дату смерти сенатора Грэма

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: AdMedia/Global Look Press
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Дата смерти американского сенатора Линдси Грэма официально появилась в электронной базе данных Конгресса США, передают РИА Новости. Обновленная информация сформировалась спустя два дня после его смерти.

Офис Грэма сообщил о кончине сенатора 12 июля. Тот умер в возрасте 71 года из-за осложнений сердечно-сосудистого заболевания.

В личной карточке на сайте указано, что он представлял 3-й округ Южной Каролины в Палате представителей США с 1995 по 2003 год. Его полномочия в качестве сенатора от этого же штата теперь ограничены периодом с 2003 по 2026 год. Из профиля Грэма исчезла контактная информация его офиса и телефонный номер, по которому ранее с ним можно было связаться.

Ранее глава ФБР Кэш Патель заявил, что ведомство задействовало необходимые ресурсы после смерти сенатора США Линдси Грэма. Агенты бюро оказывают помощь властям.

В СМИ писали, что последней шуткой Грэма была тема России. Он умер спустя несколько часов после того, как пошутил, что не собирается умирать, пока против Москвы не будут введены санкции. Он также упоминал необходимость урегулирования ситуации с Ираном и нормализации отношений между ним и Израилем.

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