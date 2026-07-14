Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 00:12

В ВСУ раскритиковали главу Минобороны Украины

Economist: в ВСУ считают главу МО Украины неопытным в планировании боев

Кирилл Федоров Кирилл Федоров Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Критики министра обороны Украины Михаила Федорова в Вооруженных силах Украины считают, что из-за отсутствия военного опыта он не подготовлен к планированию боевых действий, передает журнал Economist. Как отмечается, первые полгода работы Федорова на посту министра сопровождались активными действиями.

Он распорядился провести аудит министерства и бригад ВСУ, а также организовал проверки чиновников ведомства на детекторе лжи. Однако такие решения вызвали недовольство у ряда представителей армии.

В издании приводятся слова бывшей главы украинского агентства оборонных закупок Марины Безруковой. Она заявила, что у Федорова нет полной политической поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Федоров владеет сетью мошеннических скам-центров, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Она считает, что в лучшем случае он всего-лишь геймер. Также, по словам Скороход, Федоров некомпетентен в военном плане, а в штате его советников собрались лица, уклоняющиеся от призыва по мобилизации.

Европа
Украина
Минобороны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ВСУ раскритиковали главу Минобороны Украины
Воздушная тревога охватила сразу семь областей Украины
«Голос», буллинг, скандальный развод с мужем-хоккеистом: как живет Пелагея
Канцлер Германии призвал к переговорам по Украине
Трамп сделал новый шаг к ужесточению санкций против России
Молдавия и Северная Македония присоединились к «коалиции желающих»
Трамп рассказал о силе будущих ударов США по Ирану
Трамп анонсировал обращение к своему народу
Баканов рассказал об отношениях Роскосмоса с NASA
Несколько судов попали под обстрел в Ормузском проливе
Трамп уведомил конгресс о новых ударах США по Ирану
КСИР уничтожил два беспилотника США над Ираном
Число уничтоженных у Москвы БПЛА достигло 33
В ДНР восемь человек погибли при атаках дронов ВСУ
В московской больнице началась эвакуация после пожара
В Турции мужчина домогался детей на стримах и заставлял их раздеваться
Китайский автогигант готовит новый ход против Европы
Суд Дагестана вынес приговор по делу о гибели девушек в «Доме ужасов»
Лерчек слегла, но ей не верят: слово за судом — будет домашний арест?
В России резко сократилась посещаемость заведений общепита
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.