В ВСУ раскритиковали главу Минобороны Украины Economist: в ВСУ считают главу МО Украины неопытным в планировании боев

Критики министра обороны Украины Михаила Федорова в Вооруженных силах Украины считают, что из-за отсутствия военного опыта он не подготовлен к планированию боевых действий, передает журнал Economist. Как отмечается, первые полгода работы Федорова на посту министра сопровождались активными действиями.

Он распорядился провести аудит министерства и бригад ВСУ, а также организовал проверки чиновников ведомства на детекторе лжи. Однако такие решения вызвали недовольство у ряда представителей армии.

В издании приводятся слова бывшей главы украинского агентства оборонных закупок Марины Безруковой. Она заявила, что у Федорова нет полной политической поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Федоров владеет сетью мошеннических скам-центров, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. Она считает, что в лучшем случае он всего-лишь геймер. Также, по словам Скороход, Федоров некомпетентен в военном плане, а в штате его советников собрались лица, уклоняющиеся от призыва по мобилизации.