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19 июня 2026 в 12:03

Министра обороны Украины уличили в организации сети скам-центров

Депутат Скороход: глава МО Украины Федоров владеет сетью скам-центров

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр обороны Украины Михаил Федоров владеет сетью мошеннических скам-центров, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в эфире YouTube. Также, по словам Скороход, Федоров некомпетентен в военном плане, а в штате его советников собрались лица, уклоняющиеся от призыва по мобилизации.

[Министр обороны Украины Михаил] Федоров мошенник, геймер в лучшем случае, и владелец колл-центров, — сказала она.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт в Белгородской области, который готовился с привлечением местной жительницы. Женщина была завербована украинскими спецслужбами через мошеннические схемы, но в итоге самостоятельно обратилась в правоохранительные органы.

До этого куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники представлялись сотрудниками служб и сообщали о замене ключей домофона. По ее словам, цель злоумышленников заключалась в том, чтобы запугать граждан и получить доступ к их персональным данным.

Михаил Федоров
Европа
Украина
мошенники
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