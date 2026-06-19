Министр обороны Украины Михаил Федоров владеет сетью мошеннических скам-центров, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в эфире YouTube. Также, по словам Скороход, Федоров некомпетентен в военном плане, а в штате его советников собрались лица, уклоняющиеся от призыва по мобилизации.

[Министр обороны Украины Михаил] Федоров мошенник, геймер в лучшем случае, и владелец колл-центров, — сказала она.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила террористический акт в Белгородской области, который готовился с привлечением местной жительницы. Женщина была завербована украинскими спецслужбами через мошеннические схемы, но в итоге самостоятельно обратилась в правоохранительные органы.

До этого куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что в России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники представлялись сотрудниками служб и сообщали о замене ключей домофона. По ее словам, цель злоумышленников заключалась в том, чтобы запугать граждан и получить доступ к их персональным данным.