Мошенники в России придумали новую схему с заменой ключей домофона

В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками служб и сообщают о замене ключей домофона, рассказала РИА Новости куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. По ее словам, цель злоумылшенников заключается в том, чтобы запугать граждан и получить доступ к их персональным данным.

После направления СМС мошенники начинают посылать поддельные сообщения о взломе «Госуслуг» с пугающим содержанием и призывом перезвонить на горячую линию. Жертва в панике начинает перезванивать по телефону из сообщения в мессенджере или письма на электронную почту и попадает в мошеннический колл-центр, — сообщила Храпунова.

После получения кода из СМС мошенники переходят к следующему этапу и усиливают давление на жертву, подчеркнула эксперт. В результате пострадавшие могут потерять не только деньги, но и доступ к своим учетным записям и имуществу, заключила она.

Ранее мошенники начали рассылать сотрудникам крупных российских компаний письма с требованием пройти якобы доследственную проверку рабочего места. Сообщается, что злоумышленники делают это от лица правоохранителей.