31 мая 2026 в 10:15

Раскрыто, почему ЕС не сможет выбрать переговорщика с Россией

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: ЕС не договорится о переговорщике с Россией

Карин Кнайсль
Страны ЕС вряд ли смогут согласовать кандидатуру на роль переговорщика с Россией, заявила РИА Новости экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. По ее словам, гораздо важнее, чтобы каждая европейская столица самостоятельно возобновила диалог с Москвой, поскольку найти кандидата, устраивающего все 27 стран, практически невозможно.

Знаете, я не могу назвать никого, о ком 27 [стран ЕС] согласятся и скажут: «Да, это <…> тот, кто мог бы представлять нас», — высказалась она.

Ранее информированный источник сообщил, что на неформальной встрече по Украине в Лондоне 29 мая европейские страны обсуждали необходимость «договариваться с РФ». Была затронута и тема антироссийских ограничений, подчеркнул он.

Кроме того, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз готовится к возможным переговорам с Украиной. Он координирует позиции с представителями стран-членов, чтобы определить ключевые вопросы для обсуждения.

Политолог Дмитрий Солонников заявил, что Евросоюз вынужден вести переговоры с Россией из-за нехватки нефти и газа. Однако главы европейских стран не намерены отказываться от ранее заявленной задачи нанести России стратегическое поражение.

