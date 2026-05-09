Путин раскрыл, кто сможет стать переговорщиком с Москвой со стороны ЕС Путин: Москва готова видеть переговорщика от ЕС, который не говорил гадости о РФ

Москва готова рассматривать в качестве переговорщика от Европейского союза любого лидера, которому доверяют европейские страны, заявил президент России Владимир Путин журналистам. При этом он подчеркнул, что важным условием является отсутствие в адрес России резких и оскорбительных высказываний, передает РИА Новости.

Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес. Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров, — заявил Путин.

Ранее президент России рассказал: истоки текущей ситуации на Украине связаны с попытками Киева ассоциироваться с Европейским союзом. По его словам, именно с этого начался первый этап обострения, который позже перерос в более широкую проблему.

Кроме того, глава России сообщил: премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности к личной встрече. При этом глава государства отметил, что подобные заявления уже звучали ранее и не являются новыми.