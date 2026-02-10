ЕС и Зеленского уличили в попытках сбить с толку переговорщиков США Лавров обвинил ЕС и Зеленского в попытках сбить с толку переговорщиков США

Европа и украинский президент Владимир Зеленский пытаются сбить с толку переговорщиков США, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. По словам министра, они используют в своих целях американскую оппозицию. Европа, Владимир Зеленский пытаются «сбить с панталыку», если сказать по-русски, переговорщиков Соединенных Штатов, используют и оппозицию внутри самих США. Там немало русофобов, которые считают, что нельзя оставлять Украину, а надо, наоборот, ее всячески науськивать на нашу страну, вооружать и так далее, — отметил глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что нельзя восхищаться действиями американского президента Дональда Трампа, пока мир на Украине не установлен. По его словам, речь идет о строгом отношении хозяина Белого дома к Евросоюзу и украинскому коллеге.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. По его словам, глава государства понимает, что ничем хорошим это для него не закончится.