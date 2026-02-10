Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 12:11

ЕС и Зеленского уличили в попытках сбить с толку переговорщиков США

Лавров обвинил ЕС и Зеленского в попытках сбить с толку переговорщиков США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европа и украинский президент Владимир Зеленский пытаются сбить с толку переговорщиков США, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. По словам министра, они используют в своих целях американскую оппозицию.

Европа, Владимир Зеленский пытаются «сбить с панталыку», если сказать по-русски, переговорщиков Соединенных Штатов, используют и оппозицию внутри самих США. Там немало русофобов, которые считают, что нельзя оставлять Украину, а надо, наоборот, ее всячески науськивать на нашу страну, вооружать и так далее, — отметил глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что нельзя восхищаться действиями американского президента Дональда Трампа, пока мир на Украине не установлен. По его словам, речь идет о строгом отношении хозяина Белого дома к Евросоюзу и украинскому коллеге.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. По его словам, глава государства понимает, что ничем хорошим это для него не закончится.

Сергей Лавров
оппозиция
Европа
переговорщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил зависимость ВСУ от системы Starlink
Две страны саботировали новый пакет санкций ЕС против России
HIMARS в Белгороде, 14 погибших, гибель «Скалы»: ВСУ атакуют РФ 10 февраля
Тодоренко заподозрили в «покушении» на убийство
Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой
«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили
Стало известно, сколько можно заработать на сдаче жилья в аренду в Москве
Главврача российской больницы уволили после ареста сына
Россиянин чуть не лишился полной золотых слитков сумки
Военный эксперт назвал неочевидное преимущество американского ВПК
«Никуда не денется»: депутат Рады о масштабах «бусификации» на Украине
Появились шокирующие подробности о прошлом юриста семьи убитого мальчика
Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта
В России впервые оштрафовали за лайки на YouTube
Строительство объектов ТКО будут контролировать с помощью камер
Москвичей предупредили о рекордных снегопадах
Появились новые подробности дела о разделе имущества Галицких
Крыша рухнула в здании детского сада под Нижним Новгородом
В Соцфонде поделились с россиянами советом о пенсиях
В Сети появилось уникальное фото «самолета Судного дня»
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.